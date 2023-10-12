



Сирия: удары наносятся одновременно и по Дамаску, и по Алеппо - первое видео

Согласно сообщениям из Сирии, авиаудары наносятся одновременно как в районе аэропорта в Дамаске, так и в Аллепо.



Местные СМИ сообщают о работе ПВО.



В авиаударах, традиционно обвиняют Израиль. В ЦАХАЛе информацию относительно атаки пока что не прокомментировали.



Как правило, подобные авиаудары наносятся для предотвращения переброски оружия из Ирана в Сирию. Что примечательно, в момент предполагаемых авиударов к Дамаску приближался иранский самолет.