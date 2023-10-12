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Сирия: удары наносятся одновременно и по Дамаску, и по Алеппо - первое видео
12.10.2023 14:21 Алина Груднева

Сирия: удары наносятся одновременно и по Дамаску, и по Алеппо - первое видео

Согласно сообщениям из Сирии, авиаудары наносятся одновременно как в районе аэропорта в Дамаске, так и в Аллепо.

Местные СМИ сообщают о работе ПВО.

В авиаударах, традиционно обвиняют Израиль. В ЦАХАЛе информацию относительно атаки пока что не прокомментировали.

Как правило, подобные авиаудары наносятся для предотвращения переброски оружия из Ирана в Сирию. Что примечательно, в момент предполагаемых авиударов к Дамаску приближался иранский самолет. 

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