



Сирия: удары нанесены возле аэропорта Алеппо

На радиостанции, связанной с режимом Асада, сообщили, будто Израиль нанес удары возле аэропорта Алеппо.



Уточняется, что сам аэропорт не был целью.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Масштабы ущерба пока что не ясны. В свою очередь, газета Al-Watan, связанная с режимом Асада, сообщает, что аэропорт работает в обычном режиме.



Ранее поступила информация о том, что в Алеппо раздались взрывы. Также появились фото, которые свидетельствуют о работе ПВО.