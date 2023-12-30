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Сирия: удары нанесены возле аэропорта Алеппо
30.12.2023 17:24 Алина Груднева

Сирия: удары нанесены возле аэропорта Алеппо

На радиостанции, связанной с режимом Асада, сообщили, будто Израиль нанес удары возле аэропорта Алеппо.

Уточняется, что сам аэропорт не был целью.

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Масштабы ущерба пока что не ясны. В свою очередь, газета Al-Watan, связанная с режимом Асада, сообщает, что аэропорт работает в обычном режиме.

Ранее поступила информация о том, что в Алеппо раздались взрывы. Также появились фото, которые свидетельствуют о работе ПВО.

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