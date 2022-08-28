



Сирия призвала Иран не атаковать Израиль с ее территории

Официальные лица Сирии призвали Иран не наносить удары по Израилю с его территории.

По данным The New York Times, такая просьба была сделана после того, как иранская группировка нанесла удары по американским военным базам.

По словам источника в Дамаске, такой запрос поступил во время виртуальной встречи между Ираном и поддерживаемыми страной сторонами. Сирийцы не хотят, чтобы атаки на Израиль совершались с их территории, поскольку это может привести к полномасштабной войне.

По данным высокопоставленных официальных лиц США, атаки беспилотников, совершенные 15 августа на американскую военную базу в Сирии, вероятно, стали попыткой Ирана отреагировать на израильский авиаудар.

Как сообщает SANA, за день до удара беспилотника по меньшей мере трое сирийских солдат были убиты в результате атаки, приписываемой Израилю, по объектам вблизи Тартуса на побережье Сирии и недалеко от Дамаска.