



Сирия предупреждает: "Израиль играет с огнем"

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Макдад пригрозил Израилю после недавних авиаударов, которые приписываются Израилю.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Израиль играет с огнем и доводит ситуацию с безопасностью в регионе до точки взрыва. Сирия не будет молчать перед лицом израильской агрессии, и рано или поздно израильтяне заплатят цену", - заявил Макдад.



Министерство иностранных дел Сирии обвинило США и Запад в том, что они "закрывают глаза и поощряют Израиль".



Вчера были нанесены авиаудары по международному аэропорту в Алеппо на севере Сирии и объектам недалеко от Дамаска. Арабская пресса сообщила о больших разрушениях в аэропорту Алеппо в результате предполагаемой израильской атаки. Как утверждается, взлетно-посадочная полоса была полностью выведена из строя, а пассажирский терминал - уничтожен. По информации прессы, были убиты 7 человек.



Также был поврежден или уничтожен иранский транспортный самолет, приземлившийся в аэропорту за 10 минут до атаки.



После этого стало известно, что террористическая группировка "Хизбалла" наращивает свои силы в Сирии. Как утверждает пресса, увеличение сил "Хизбаллы" происходит на фоне опасений из-за израильских атак.