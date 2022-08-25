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Сирия: после ударов Израиля слышны повторные взрывы
25.08.2022 21:54 Ольга Белозерова

Сирия: после ударов Израиля слышны повторные взрывы

Сирийское агентство SANA заявило, что два мирных жителя пострадали в результате предполагаемого израильского удара в районе города Масьяф.

Об этом сообщает Times of Israel.

По данным SANA, израильские самолеты запускали ракеты из Средиземного моря, к юго-западу от портового города Тартус, по нескольким объектам в провинции Хама. Как утверждает сирийская пресса, был нанесен ущерб объектам, вспыхнули пожары.

В социальных сетях появилась информация о том, что на месте ударов слышны повторные взрывы.

Ранее стало известно, что был нанесен удар по складу оружия "Хизбаллы". 

 

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