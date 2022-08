Сирия: после ударов Израиля слышны повторные взрывы

Сирийское агентство SANA заявило, что два мирных жителя пострадали в результате предполагаемого израильского удара в районе города Масьяф.



Об этом сообщает Times of Israel.



По данным SANA, израильские самолеты запускали ракеты из Средиземного моря, к юго-западу от портового города Тартус, по нескольким объектам в провинции Хама. Как утверждает сирийская пресса, был нанесен ущерб объектам, вспыхнули пожары.



В социальных сетях появилась информация о том, что на месте ударов слышны повторные взрывы.



Ранее стало известно, что был нанесен удар по складу оружия "Хизбаллы".





Syria: dozens of secondary explosions East of Masyaf one hour after the aerial bombardment. Looks like Israel hit a *major* ammo storage despite regular strikes on this area. pic.twitter.com/nTnXli9E4J