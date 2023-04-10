



Сирия: не менее шести человек погибли в результате взрыва старой мины ИГИЛ

По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва мины, ранее заложенной боевиками ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило сирийское информационное новостное агентство "Сана", заявившее, что жертвы собирали трюфельные грибы в районе, ранее находившемся под контролем ИГИЛ.



Сирийский центр мониторинга прав человека, организация, связанная с сирийской оппозицией, базирующаяся в Лондоне, отметила, что в этом году в Сирии в результате подрыва наземных мин, оставшихся после гражданской войны, уже погибли 137 человек.

