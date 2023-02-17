



Сирия: кровавые столкновения в пострадавших от землетрясения районах

В раздираемой гражданской войной Сирии произошли столкновения между силами режима Башара Асада и повстанцами в пострадавшем от землетрясения регионе.



Об этом сообщает Сирийский мониторинговый центр за соблюдением прав человека.



Уточняется, что в ночь на 17 февраля силы Асада обстреляли окраины города Аль-Атариб. На близлежащей линии фронта также произошли столкновения с применением крупнокалиберных пулеметов.



Кроме того, боевые столкновения произошли недалеко от города Саракиб. Также правительственные силы обстреляли окраины двух деревень в провинции Хама.



Глава мониторингово центра Рами Абдулрахман сообщил о том, что в результате землетрясения 235 человек в городе и близлежащих районах погибли. Всего на северо-западе страны, по данным ООН, из-за стихийного бедствия погибли более 4400 человек.