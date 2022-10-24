



Сирия: израильская атака средь бела дня в небе Дамаска



В столице Сирии Дамаске прозвучало несколько сильных взрывов. По сирийскому государственному телевидению было сообщено, что первоначальные признаки указывают на то, что это была израильская атака.



Информационное агентство Reuters и сирийское информационное агентство сообщают о взрывах, прозвучавших в самом центре сирийской столицы. Пока неясно, что является источником взрывов, но сирийское телевидение сообщает, что это израильская атака. В Сирии также сообщают, что "системы противовоздушной обороны были активированы".



Взрывы, раздавшиеся сегодня в Дамаске, произошли всего через два дня после другой атаки в Сирии, приписываемой Израилю. В конце недели СМИ Сирии сообщили, что самолеты ВВС Израиля атаковали иранские поставки оружия в Дамаске и на юге Сирии. По данным официального сирийского информационного агентства, в небе столицы были слышны взрывы, а системы ПВО были активированы "против израильской агрессии в воздушном пространстве Дамаска".



Согласно арабским сообщениям, целями атаки в пятницу стали международный аэропорт Дамаска и юго-западный район Дамаска. Базирующийся в Великобритании Сирийский центр по правам человека сообщил, что атака произошла в "районе, контролируемом Ираном".