Сирия: Израиль атаковал в районе Масьяфа

Сирийская пресса сообщает, что Израиль атаковал цели на северо-западе страны.



Сирийское государственное агентство SANA утверждает, что ПВО были активированы на северо-западе Сирии.



В агентстве отметили, что сирийские силы "противостоят враждебным целям" в небе над Масьяфом. Немедленных сообщений о травмах или повреждениях в результате предполагаемого нападения не поступало. Позже стало известно, что двое мирных жителей получили ранения в результате ударов по исследовательскому центру вооружений.



Кроме этого, базирующаяся в Дубае "Аль-Арабия" сообщила, что авиаудары были нанесены по складу с оружием "Хизбаллы", расположенному недалеко от города Тартус.



В ЦАХАЛе не комментировали заявления сирийской стороны.





Reported impacts in the region of Masyaf. pic.twitter.com/DQoioWl67E