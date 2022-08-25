Сирия: Израиль атаковал в районе Масьяфа
Сирийская пресса сообщает, что Израиль атаковал цели на северо-западе страны.
Сирийское государственное агентство SANA утверждает, что ПВО были активированы на северо-западе Сирии.
В агентстве отметили, что сирийские силы "противостоят враждебным целям" в небе над Масьяфом. Немедленных сообщений о травмах или повреждениях в результате предполагаемого нападения не поступало. Позже стало известно, что двое мирных жителей получили ранения в результате ударов по исследовательскому центру вооружений.
Кроме этого, базирующаяся в Дубае "Аль-Арабия" сообщила, что авиаудары были нанесены по складу с оружием "Хизбаллы", расположенному недалеко от города Тартус.
В ЦАХАЛе не комментировали заявления сирийской стороны.
Reported impacts in the region of Masyaf. pic.twitter.com/DQoioWl67E— Aurora Intel (@AuroraIntel) August 25, 2022