Новости » Происшествия
Сирия: Израиль атаковал в районе Масьяфа
25.08.2022 20:05 Ольга Белозерова

Сирия: Израиль атаковал в районе Масьяфа

Сирийская пресса сообщает, что Израиль атаковал цели на северо-западе страны.

Сирийское государственное агентство SANA утверждает, что ПВО были активированы на северо-западе Сирии.

В агентстве отметили, что сирийские силы "противостоят враждебным целям" в небе над Масьяфом. Немедленных сообщений о травмах или повреждениях в результате предполагаемого нападения не поступало. Позже стало известно, что двое мирных жителей получили ранения в результате ударов по исследовательскому центру вооружений.

Кроме этого, базирующаяся в Дубае "Аль-Арабия" сообщила, что авиаудары были нанесены по складу с оружием "Хизбаллы", расположенному недалеко от города Тартус. 

В ЦАХАЛе не комментировали заявления сирийской стороны. 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы