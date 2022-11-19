Новости » Происшествия
Сирия: главный взрыв - в Хомсе
19.11.2022 10:14 Аркадий Бочаровский

Сирия: главный взрыв - в Хомсе


Сирийская Обсерватория Прав Человека опубликовал информацию об авиаударе, приписываемом Израилю в Сирии, и сообщил, что "основной взрыв был слышен в районе Хомса, в месте, которое ранее не подвергалось атакам Израиля". 

Ранее в арабских СМИ сообщалось о необычном перемещении израильских самолетов над Средиземным морем у побережья Ливана и в центре страны.

Звук сверхзвуковых двигателей самолетов также  был слышен в центральной части Израиля и в районе Ха Шарон. Эта активность ВВС, очевидно, также повлияла на короткое время, на гражданское воздушное сообщение над Израилем. 
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы