



Сирия: главный взрыв - в Хомсе



Сирийская Обсерватория Прав Человека опубликовал информацию об авиаударе, приписываемом Израилю в Сирии, и сообщил, что "основной взрыв был слышен в районе Хомса, в месте, которое ранее не подвергалось атакам Израиля".



Ранее в арабских СМИ сообщалось о необычном перемещении израильских самолетов над Средиземным морем у побережья Ливана и в центре страны.



Звук сверхзвуковых двигателей самолетов также был слышен в центральной части Израиля и в районе Ха Шарон. Эта активность ВВС, очевидно, также повлияла на короткое время, на гражданское воздушное сообщение над Израилем.

