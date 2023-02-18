



Сирия: 53 человека погибли в результате атаки ИГИЛ на западе страны

По меньшей мере 53 человека погибли минувшей ночью в результате теракта, ответственность за который власти возлагают на террористическую организацию ИГИЛ.



Теракт произошел в городе Хомс на западе Сирии, который находится под контролем режима Асада и его союзников. Об этом вчера вечером заявили сирийские информационные агентства. Все погибшие, доставленные в больницы города, получили черепно-мозговые травмы и проникающие ранения осколками.



Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за нападение.



В документах, выложенных в соцсети, можно увидеть сгоревший грузовик, что может свидетельствовать о взрыве заминированного автомобиля, хотя официально сирийские власти не комментируют подробности теракта.



Буквально вчера в ходе рейда американских вооруженных сил в Сирии был убит высокопоставленный руководитель ИГИЛ Хамза аль-Хомси. В ходе рейда четверо американских солдат были ранены.



Теракт в Сирии произошел почти через две недели после сильного землетрясения, жертвами которого стали не менее 5800 человек.

