



Сирия: 17 солдат погибли от взрыва бомбы, заложенной в военном автобусе

По меньшей мере 17 солдат были убиты и 20 ранены в четверг в результате взрыва бомбы в военном автобусе на окраине Дамаска, сообщает местное издание Sham FM.



Это одна из самых смертоносных атак за последние месяцы против сирийских правительственных войск, не находящихся на активной линии фронта. В частности, участились нападения на автобусы в пригородах Дамаска.



Наблюдатели Сирийской обсерватории по правам человека, который подсчитывают потери и освещают военные события в ходе 11-летнего конфликта, сообщили, что в результате взрыва погибли 17 солдат.



Десятилетний конфликт в Сирии унес жизни сотен тысяч человек и оставил страну расколотой внутренними политическими и военными распрями. Сирийским правительственным войскам удалось отвоевать большую часть территории, которую они уступили боевикам оппозиции.

