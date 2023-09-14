



Сирийский бизнес Пригожина по нефти и газу переписали на полицейского из Питера

Компанию “Велада”, конечным бенефициаром которой был погибший Евгений Пригожин, переписали на 27-летнего полицейского из Петербурга Владимира Зленко. Об этом сообщает “Верстка” со ссылкой на данные сервиса по проверке контрагентов “Контур.Фокус”.



По данным издания, “Велада” перешла в собственность Зленко с 12 сентября этого года. Сам Зленко, по крайней мере до 2021 года, был полицейским – он получал зарплату в управлении МВД по Приморскому району Петербурга. Кто стал новым конечным бенефициаром бывшего актива Пригожина – неизвестно.

В конце 2019 года “Велада” получила в Сирии месторождение газа площадью 2159 кв. км к северу от Дамаска. Сама компания была учреждена еще в 2015 году. За ее номинальными собственниками и руководителями компаний стояла структура “Конкорда” Евгения Пригожина.



“Велада”, вероятно, стала первой компанией из бизнес-империи Евгения Пригожина, у которой тоже сменился собственник после смерти бизнесмена, поскольку до этого фирмы просто ликвидировали.



В начале сентября в Федеральном реестре наследственных дел появилось дело о наследстве человека с такими же паспортными данными, что и у погибшего Евгения Пригожина.



По данным канала ВЧК-ОГПУ, внутри семьи Пригожина возник конфликт по поводу распределения наследства – по воле погибшего почти все досталось его сыну, в то время как дочерям отошли всего несколько объектов.

