



Сирийский аэропорт Алеппо закрыт после удара Израиля

В понедельник, 28 августа, в аэропорту Алеппо возникли сбои в работе из-за израильской воздушной бомбардировки, произошедшей на рассвете. Сирийское государственное информационное агентство SANA процитировало анонимный военный источник из Министерства обороны, который заявил, что “израильская атака была нацелена конкретно на аэропорт Алеппо, что нанесло значительный ущерб взлетно-посадочной полосе аэропорта и сделало его временно нефункциональным”.



Источник далее уточнил, что “израильские авиаудары были нанесены самолетами, прибывшими со стороны Средиземного моря.



Этот инцидент последовал за аналогичным событием 19 июля, когда израильские ракеты поразили военные объекты возле аэропорта Димас и района Саббуры в непосредственной близости от Дамаска. Там располагаются батальоны четвертой дивизии и складские помещения, используемые “Хизбаллой”. В результате нападения на объектах возникли пожары, в результате которых был причинен, главным образом, материальный ущерб.



