



Сирийские СМИ: В результате израильского авиаудара ранены двое солдат в Дамаске

Израильские ВВС предположительно нанесли авиаудары по столице Сирии Дамаску рано утром в четверг, сообщает сирийское государственное СМИ.



В результате авиаудара двое военнослужащих получили ранения и был нанесен материальный ущерб, сообщает государственное информационное агентство SANA. Согласно сообщению агентства, около 01:30 над Дамаском раздались громкие взрывы, и сирийские средства ПВО “противостояли вражеским целям”.

На кадрах, распространяемых в социальных сетях, видно, как дым поднимается над объектами в районе Аль-Мидан и прилегающих районах столицы Кафар-Суса.



ЦАХАЛ не дал никаких комментариев. Считается, что в последние годы Израиль нанес сотни ударов по целям в контролируемых правительством районах Сирии, включая удары по аэропортам Дамаска и Алеппо, но редко признает или обсуждает эти операции.



Авиаудар в четверг был нанесен после двух атак на международный аэропорт Алеппо, которые также приписываются Израилю. Эти атаки временно вывели из строя взлетно-посадочную полосу аэропорта.