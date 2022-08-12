



Сирийские СМИ: танк ЦАХАЛа атаковал в районе Эль-Кунейтры

Сирийские СМИ сообщают, что танк ЦАХАЛа обстрелял позицию сирийской армии в районе Эль-Кунейтры.



Предположительно, целью атаки был наблюдательный пункт сирийской армии, который использовался террористической группировкой "Хизбалла" для наблюдения и сбора разведданных на границе с Израилем.



По сообщению сирийской радиостанции Sham FM, израильский танк обстрелял деревню Аль-Хамидия. В результате атаки были ранены два человека. На Sham FM их идентифицировали как мирных жителей.



Такую же информацию об обстреле предоставил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.



Других подробностей о месте удара, личности раненых и их состоянии пока не поступало.



В ЦАХАЛе пока не комментировали сообщения сирийской прессы об обстреле. ЦАХАЛ и ранее не комментировал приписываемые ему удары по объектам в Сирии.