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Сирийские СМИ: танк ЦАХАЛа атаковал в районе Эль-Кунейтры
12.08.2022 16:11 Ольга Белозерова

Сирийские СМИ: танк ЦАХАЛа атаковал в районе Эль-Кунейтры

Сирийские СМИ сообщают, что танк ЦАХАЛа обстрелял позицию сирийской армии в районе Эль-Кунейтры. 

Предположительно, целью атаки был наблюдательный пункт сирийской армии, который использовался террористической группировкой "Хизбалла" для наблюдения и сбора разведданных на границе с Израилем.

По сообщению сирийской радиостанции Sham FM, израильский танк обстрелял деревню Аль-Хамидия. В результате атаки были ранены два человека. На Sham FM их идентифицировали как мирных жителей. 

Такую же информацию об обстреле предоставил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Других подробностей о месте удара, личности раненых и их состоянии пока не поступало.

В ЦАХАЛе пока не комментировали сообщения сирийской прессы об обстреле. ЦАХАЛ и ранее не комментировал приписываемые ему удары по объектам в Сирии.

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