



Сирийские мятежники убили полковника ГРУ

В Сирии в ночь с 25 на 26 мая был ликвидирован самый высокопоставленный российский офицер за период с 2016 года. Это полковник ГРУ Генштаба ВС РФ Олег Печевистый.



Офицеру было 49 лет. Его смерть подтверждают некрологи в интернет-сообществах Подпорожья Ленинградской области – города, где родился российский полковник.



Сирийские мятежники, возможно, нанесли самый большой удар по российским войскам с 2016 года. Полковник ГРУ Печевистый, которого видели с десантниками в Латакии на фото 1, был убит в результате удара по командному пункту войск РФ.



Мятежники заявили, что нанесли удар по штабу два дня назад в провинции Латакия.



Полковник Печевистый был командиром российского спецназа и действовал в Сирии с декабря прошлого года для выполнения специальных задач.

