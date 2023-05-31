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Сирийские мятежники убили полковника ГРУ
31.05.2023 11:11 Аркадий Бочаровский

Сирийские мятежники убили полковника ГРУ

В Сирии в ночь с 25 на 26 мая был ликвидирован самый высокопоставленный российский офицер за период с 2016 года. Это полковник ГРУ Генштаба ВС РФ Олег Печевистый.

Офицеру было 49 лет. Его смерть подтверждают некрологи в интернет-сообществах Подпорожья Ленинградской области – города, где родился российский полковник.

Сирийские мятежники, возможно, нанесли самый большой удар по российским войскам с 2016 года. Полковник ГРУ Печевистый, которого видели с десантниками в Латакии на фото 1, был убит в результате удара по командному пункту войск РФ. 

Мятежники заявили, что нанесли удар по штабу два дня назад в провинции Латакия.

Полковник Печевистый был командиром российского спецназа и действовал в Сирии с декабря прошлого года для выполнения специальных задач.
 


 

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