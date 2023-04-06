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Сирены сработали в южных израильских городах
06.04.2023 06:59 Ирина Демьянова

Сирены сработали в южных израильских городах

Сирены предупреждения о ракетном нападении прозвучали на юге Израиля рано утром в четверг после того, как накануне вечером террористы в Газе выпустили снаряды, а палестинцы столкнулись с полицией в мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Командование тыла ЦАХАЛа заявило, что в населенных пунктах Ранен, Патиш, Дорот и Хават-Шикмим были активированы системы оповещения, а жителям было приказано укрыться в бомбоубежищах.

Военные заявили, что разбираются в этом вопросе.

В среду вечером из Газы были выпущены две ракеты, одна из которых не прошла границу, а другая упала на открытой местности.

Вскоре после этого возобновились боевые действия у мечети Аль-Акса, а вдоль границы с Газой и в нескольких арабских израильских общинах вспыхнули беспорядки.

Насилие последовало за стычками во вторник между полицией и верующими в мечети Аль-Акса, последующим ракетным обстрелом из Газы и ответными ударами Израиля в среду утром.
Беспорядки возникли на фоне опасений по поводу потенциальной эскалации во время священного для мусульман месяца Рамадан, когда часто наблюдается всплеск израильско-палестинской напряженности, и в этом году он совпадает с Песахом и Пасхой. Песах начался в среду вечером. Первые две недели Рамадана прошли относительно гладко.

 

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