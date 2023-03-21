



Синоптики обещают дожди и грозы во второй половине дня

Израильские синоптики предупреждают, что дожди все еще здесь. С полудня дождь будет идти преимущественно на юге и востоке, сопровождаясь громом и молниями - существует опасение внезапных наводнений.



Прогнозируемая температура на сегодня: в Иерусалиме до 14 градусов, в Тель-Авиве 19 градусов, в Кацрине 19, в Нагарии 16, в Цфате 13, в Хайфе 17, в Тверии 22, в Тайбе 19, в Ариэле 14, в Реховоте 19, в Бейт-Шемеш 19, на Мертвом море 23, в Беэр-Шеве 18, в Мицпе Рамон 13 и в Эйлате до 25 градусов.



Прогноз на ближайшие дни: завтра начнется тенденция к потеплению, температура повысится и установится нормальная для этого сезона погода. В четверг ожидается небольшое повышение - и будет немного теплее, чем обычно. В пятницу наступит пик жары. В субботу - дожди вернутся, начиная со второй половины дня, на юг и в центр страны.