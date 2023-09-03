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Синоптики: На Израиль надвигается волна экстремальной жары
03.09.2023 18:53 Аркадий Бочаровский

Синоптики: На Израиль надвигается волна экстремальной жары


В ближайшие дни в Израиле снова станет очень жарко. Температура будет повышаться, будут дуть сильные ветры.

В понедельник, 4 сентября, будет наблюдаться небольшое повышение температуры, преимущественно в горах и в глубине страны.

Во вторник произойдет еще одно небольшое повышение температуры, и она будет немного выше нормы для этого сезона. Сохранится сильная жара.

В среду - еще одно повышение температуры, и будет жарче, чем обычно для этого сезона. Сильные и экстремальные тепловые нагрузки будут преобладать преимущественно в горах и в глубине страны. Во второй половине дня на побережье усилится северный ветер.

Шарав в горах и в глубине страны и жарче обычного на прибрежной равнине. В большинстве районов будет преобладать сильная или очень сильная жара.
 

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