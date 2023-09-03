



Синоптики: На Израиль надвигается волна экстремальной жары



В ближайшие дни в Израиле снова станет очень жарко. Температура будет повышаться, будут дуть сильные ветры.



В понедельник, 4 сентября, будет наблюдаться небольшое повышение температуры, преимущественно в горах и в глубине страны.



Во вторник произойдет еще одно небольшое повышение температуры, и она будет немного выше нормы для этого сезона. Сохранится сильная жара.



В среду - еще одно повышение температуры, и будет жарче, чем обычно для этого сезона. Сильные и экстремальные тепловые нагрузки будут преобладать преимущественно в горах и в глубине страны. Во второй половине дня на побережье усилится северный ветер.



Шарав в горах и в глубине страны и жарче обычного на прибрежной равнине. В большинстве районов будет преобладать сильная или очень сильная жара.

