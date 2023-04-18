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Синагогу в Барселоне осквернили перед Днем памяти жертв Холокоста
18.04.2023 18:21 Алина Груднева

Синагогу в Барселоне осквернили перед Днем памяти жертв Холокоста

Вандалы осквернили древнюю синагогу в Барселоне накануне Дня памяти жертв Холокоста.

Об этом сообщает Движение по борьбе с антисемитизмом.

Уточняется, что вандалы написали на стене: "Свободная Палестина от реки до моря. Солидарность с палестинским народом".

Также возле синагоги они бросили брошюру на каталонском языке, в которой утверждалось, будто Израиль совершает "геноцид" и виновен в "апартеиде".

Также в ней говорилось, что Еврейское Государство - это "кровавая страна, которая крадет землю и разрушает дома невинных".
 

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