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Синагогу в Барселоне осквернили граффити в поддержку Палестины
17.04.2023 21:01 Евгения Маркова

Синагогу в Барселоне осквернили граффити в поддержку Палестины

Сегодня утром на фасаде синагоги Маймонида Израильской общины Барселоны (CIB) обнаружены оскверняющие надписи. Стены синагоги были вымараны граффити в поддержку Палестины, сообщает ЕlРeriodico.

Граффити содержало сообщение "Свободу Палестине от реки до моря, солидарность с палестинским народом", согласно изображению, опубликованному в Twitter.

Рядом оставлены письма, обвиняющие Израиль в "геноциде против палестинского народа и апартеиде", в которых говорится, что это "кровавая страна, которая крадет землю и разрушает дома невинных". В письмах "каталонские элиты" обвиняются в поддержке Израиля.

Еврейская община подчеркнула, что это "место поклонения евреев Барселоны", и что те, кто нарисовал граффити, "смешивают нас с политикой, потому что они просто антисемиты". 

Городской совет Барселоны уже удалил граффити с фасада.

Граффити появились в тот же день, когда CIB планирует во второй половине дня провести вместе с фондом Hatikva Foundation акцию в память о Холокосте, посвященную 80-летию восстания в Варшавском гетто, крупнейшего еврейского восстания во время второй мировой войны. Перед мероприятием во Французском институте Барселоны перед СМИ выступят президент совета Далия Левинсон и президент CIB Раймонд Форадо.

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