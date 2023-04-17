Синагогу в Барселоне осквернили граффити в поддержку Палестины
Сегодня утром на фасаде синагоги Маймонида Израильской общины Барселоны (CIB) обнаружены оскверняющие надписи. Стены синагоги были вымараны граффити в поддержку Палестины, сообщает ЕlРeriodico.
Граффити содержало сообщение "Свободу Палестине от реки до моря, солидарность с палестинским народом", согласно изображению, опубликованному в Twitter.
Рядом оставлены письма, обвиняющие Израиль в "геноциде против палестинского народа и апартеиде", в которых говорится, что это "кровавая страна, которая крадет землю и разрушает дома невинных". В письмах "каталонские элиты" обвиняются в поддержке Израиля.
Еврейская община подчеркнула, что это "место поклонения евреев Барселоны", и что те, кто нарисовал граффити, "смешивают нас с политикой, потому что они просто антисемиты".
Городской совет Барселоны уже удалил граффити с фасада.