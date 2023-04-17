



Синагогу в Барселоне осквернили граффити в поддержку Палестины

Сегодня утром на фасаде синагоги Маймонида Израильской общины Барселоны (CIB) обнаружены оскверняющие надписи. Стены синагоги были вымараны граффити в поддержку Палестины, сообщает ЕlРeriodico.



Граффити содержало сообщение "Свободу Палестине от реки до моря, солидарность с палестинским народом", согласно изображению, опубликованному в Twitter.



Рядом оставлены письма, обвиняющие Израиль в "геноциде против палестинского народа и апартеиде", в которых говорится, что это "кровавая страна, которая крадет землю и разрушает дома невинных". В письмах "каталонские элиты" обвиняются в поддержке Израиля.



Еврейская община подчеркнула, что это "место поклонения евреев Барселоны", и что те, кто нарисовал граффити, "смешивают нас с политикой, потому что они просто антисемиты".



Городской совет Барселоны уже удалил граффити с фасада.

Ataquen la 🕍 Gran Sinagoga "Maimónides" de Barcelona. Lloc de culte 🙏 dels Jueus i les Jueves de #Barcelona



Ens barregen amb polítiques perquè simplement són antisemites i ens "marquen".

Ja sabem qui feia pintades en les sinagogues.



Solidaritat i responsabilitat!

No… pic.twitter.com/rIm1OhmgVB — Comunidad Judía de Barcelona ( CIB.CAT ) (@BarcelonaJudia) April 17, 2023

Граффити появились в тот же день, когда CIB планирует во второй половине дня провести вместе с фондом Hatikva Foundation акцию в память о Холокосте, посвященную 80-летию восстания в Варшавском гетто, крупнейшего еврейского восстания во время второй мировой войны. Перед мероприятием во Французском институте Барселоны перед СМИ выступят президент совета Далия Левинсон и президент CIB Раймонд Форадо.