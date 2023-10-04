



Земное победило: Симоньян заявила на помощника депутата, который заявил на нее

Маргарита Симоньян сообщила, что подала заявление на помощника депутата Мосгордумы Евгения Ступина Николая Королева. Она требует возбудить против Королева уголовное дело по статье “Клевета”. По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы до двух лет.



Симоньян не понравилось то, что Королев подал против нее заявление в СК и МВД из-за высказывания о взрыве над Сибирью. В своем Telegram-канале он опубликовал скрин заявления и свою позицию по данному поводу: “Как и вы сейчас, я не поверил своим ушам и глазам ни с первого, ни со второго раза… Подобные высказывания являются нарушением законодательства РФ, не говоря уже о дикости и несуразности этих заявлений”.



По мнению Симоньян, заявление Королева порочит ее репутацию, наносит ущерб и страдания.



“Земное во мне победило. Подала заявление на подавшего на меня заявление какого-то там помощника какого-то депутата. По статье “Клевета”. За то, что он не только подал на меня заявление, но и написал, что я “предложила нанести ядерный удар по территории РФ”, – призналась пропагандистка.



“Никакой подобной ереси я, разумеется, не предлагала и предлагать не могла. Такое чудовищное обвинение порочит мою репутацию и наносит мне всяко-разный ущерб и страдания. За что у нас дают до двух лет лишения свободы. Остальным клеветникам приготовиться. Мало мне было хохлов с их покушениями, зараза, так еще отечественные “помощники” решили хайп словить”, – предупредила она.



Ранее Симоньян опубликовала видео, в котором предложила произвести ядерный взрыв над Сибирью, чтобы "вернуться в 93-й год".

