



Симоньян прислали "бандероль с взрывчаткой", но оказалось, что это секс-игрушка

Главный редактор RT и “России сегодня” Маргарита Симоньян заявила, что на ее имя в офис прислали “бандероль со следами взрывчатки”. Соответствующее сообщение появилось в ее Telegram-канале.



По словам Симоньян, подозрительную посылку обнаружила служба безопасности. Сейчас к делу подключена полиция.



Через несколько минут Симоньян сделала еще один пост, в котором заявила, что взрывчатки в посылке не оказалось, и это “была секс-игрушка, присланная из Гонконга”.



Симоньян – одна из наиболее известных российских пропагандистов, поддерживающих вторжение в Украину.



С начала вторжения в результате покушений погибли как минимум двое известных сторонников войны – Дарья Дугина и Владлен Татарский. Также покушение было совершено на Захара Прилепина; он получил ранения, а его водитель погиб.