



Силы США в Ираке подверглись новой атаке

Войска США и коалиции в Ираке в очередной раз подверглись атаке со стороны проиранских боевиков.



По данным американского телеканала CNN, это произошло во время посещения региона генералом, курирующим силы на Ближнем Востоке.



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Атаке подверглась авиабаза "Аль-Асад" в Ираке. Уточняется, что было запущено несколько односторонних ударных дронов. О пострадавших или повреждении инфраструктуры не сообщалось.



Число нападений на силы США и коалиции с 17 октября составляет не менее 98.