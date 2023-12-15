Новости » Происшествия
Силы США в Ираке подверглись новой атаке
15.12.2023 19:49 Алина Груднева

Силы США в Ираке подверглись новой атаке

Войска США и коалиции в Ираке в очередной раз подверглись атаке со стороны проиранских боевиков.

По данным американского телеканала CNN, это произошло во время посещения региона генералом, курирующим силы на Ближнем Востоке.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Атаке подверглась авиабаза "Аль-Асад" в Ираке. Уточняется, что было запущено несколько односторонних ударных дронов. О пострадавших или повреждении инфраструктуры не сообщалось.

Число нападений на силы США и коалиции с 17 октября составляет не менее 98.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы