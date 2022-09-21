



Силы безопасности ПА и террористы договорились о "перемирии"

Палестинские силы безопасности и террористы в среду договорились о перемирии, чтобы положить конец ожесточенным столкновениям в Шхеме. Напомним, что столкновения вспыхнули после задержания палестинскими службами безопасности местных террористов.



Об этом сообщает Times of Israel.



В соответствии с перемирием палестинские силы безопасности прекратят арестовывать в городе подозреваемых, разыскиваемых Израилем, если только они не нарушают палестинский закон. Власти обсудят вопрос об освобождении одного из арестованных в ходе недавнего рейда.



Также отпустят палестинцев, задержанных во вторник во время столкновений, если только они не нанесли ущерб имуществу или не совершили грабежи.

