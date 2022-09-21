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Силы безопасности ПА и террористы договорились о "перемирии"
21.09.2022 14:14 Ольга Белозерова

Силы безопасности ПА и террористы договорились о "перемирии"

Палестинские силы безопасности и террористы в среду договорились о перемирии, чтобы положить конец ожесточенным столкновениям в Шхеме. Напомним, что столкновения вспыхнули после задержания палестинскими службами безопасности местных террористов.

Об этом сообщает Times of Israel.

В соответствии с перемирием палестинские силы безопасности прекратят арестовывать в городе подозреваемых, разыскиваемых Израилем, если только они не нарушают палестинский закон. Власти обсудят вопрос об освобождении одного из арестованных в ходе недавнего рейда.

Также отпустят палестинцев, задержанных во вторник во время столкновений, если только они не нанесли ущерб имуществу или не совершили грабежи. 
 

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