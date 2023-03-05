



Сильный ветер вызывает высокий уровень загрязнение воздуха на юге Израиля

Министерства окружающей среды и здравоохранения предупреждают, что сильные юго-западные ветры вызывают загрязнение воздуха до очень высокого уровня в регионах Негев и Арава на юге Израиля. Уровень загрязнения от среднего до высокого наблюдается в остальной части страны.



Чиновники советуют группам высокого риска, в том числе пожилым людям, детям, беременным женщинам и людям, страдающим проблемами с сердцем и легкими, избегать физических нагрузок на улице.



Здоровым людям рекомендуется уменьшить свою активность на открытом воздухе.



В заявлении министерств говорится, что ветры несут песок с Синайского полуострова.







