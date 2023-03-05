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Сильный ветер вызывает высокий уровень загрязнение воздуха на юге Израиля
05.03.2023 18:40 Ирина Демьянова

Сильный ветер вызывает высокий уровень загрязнение воздуха на юге Израиля

Министерства окружающей среды и здравоохранения предупреждают, что сильные юго-западные ветры вызывают загрязнение воздуха до очень высокого уровня в регионах Негев и Арава на юге Израиля. Уровень загрязнения от среднего до высокого наблюдается в остальной части страны.

Чиновники советуют группам высокого риска, в том числе пожилым людям, детям, беременным женщинам и людям, страдающим проблемами с сердцем и легкими, избегать физических нагрузок на улице.

Здоровым людям рекомендуется уменьшить свою активность на открытом воздухе.

В заявлении министерств говорится, что ветры несут песок с Синайского полуострова.



 

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