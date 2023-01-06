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Сильный ветер в Норвегии: строительный кран врезался в торговый центр
06.01.2023 15:42 Ольга Белозерова

Сильный ветер в Норвегии: строительный кран врезался в торговый центр

Строительный кран врезался в торговый центр в центральной части Норвегии в пятницу из-за сильного ветра.

В результате инцидента один человек погиб и по меньшей мере двое получили ранения, сообщает Associated Press.

Обрушение крана нанесло ущерб первому и второму этажам торгового центра в городе Мельхусе.

Норвежские СМИ сообщили, что в торговом центре Melhustorget было не так много покупателей во время обрушения. Те, кто находился в торговом центре, в том числе работники магазина, были эвакуированы.

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