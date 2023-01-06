



Сильный ветер в Норвегии: строительный кран врезался в торговый центр

Строительный кран врезался в торговый центр в центральной части Норвегии в пятницу из-за сильного ветра.



В результате инцидента один человек погиб и по меньшей мере двое получили ранения, сообщает Associated Press.



Обрушение крана нанесло ущерб первому и второму этажам торгового центра в городе Мельхусе.



Норвежские СМИ сообщили, что в торговом центре Melhustorget было не так много покупателей во время обрушения. Те, кто находился в торговом центре, в том числе работники магазина, были эвакуированы.