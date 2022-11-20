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Сильный пожар в Тель-Авиве, мужчина выбросился с 3-го этажа
20.11.2022 06:38 Аркадий Бочаровский

Сильный пожар в Тель-Авиве, мужчина выбросился с 3-го этажа



В Тель-Авиве на бульваре Хар Цион произошел сильный пожар.

30-летний мужчина получил тяжелые ранения, спрыгнув с третьего этажа горящего здания. 

37-летняя женщина и трехлетний мальчик получили ранения средней и легкой степени тяжести из-за угарного газа. 

Команды MDA эвакуировали пострадавших в больницы "Вольфсон" в Холоне и "Ихилов" в Тель-Авиве.

На прошлой неделе 50-летний мужчина погиб в результате пожара, вспыхнувшего в квартире в Бат-Яме. Согласно оценке, пожар был вызван коротким замыканием в квартире, и мужчина был найден без признаков жизни и с сильными ожогами на теле.
 

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