



Сильный пожар на улице Маапилей Эгоз в Тель-Авиве, погиб мужчина



Тем временем рабочий из Молдовы, в возрасте около 40 лет, погиб в результате пожара, вспыхнувшего вскоре после полуночи в квартире на улице Маапилей Эгозз в Тель-Авиве. В результате пожара еще четыре человека получили травмы средней тяжести, получив ожоги и надышавшись дымом.



Команда MADA эвакуировала пострадавших в больницу "Ихилов", а полиция расследует обстоятельства инцидента. Пожар вспыхнул в квартире на втором этаже семиэтажного жилого дома.



Пожарные и спасатели сообщили, что несколько пострадавших были эвакуированы из здания, и на данный момент пожар находится под контролем.



Эли Бен Симхон и Йосеф Нахон, санитары мотоциклетного подразделения МДА, вызванные на место происшествия, рассказали, что "когда мы прибыли, то увидели густой дым, идущий из здания, из квартиры на втором этаже был спасен мужчина около 40 лет в бессознательном состоянии, с сильными ожогами, он не подавал признаков жизни, и нам пришлось констатировать его смерть". Еще четверо пострадавших от вдыхания дыма и несколько с ожогами рук получили первую помощь на месте и были доставлены в больницы."

