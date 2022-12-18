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Сильный пожар на нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области
18.12.2022 20:30 Аркадий Бочаровский

Сильный пожар на нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области

Пламя охватило Марковское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области. Возгорание распространилось на 1000 "квадратов", поделился губернатор региона Игорь Кобзев.

По предварительной информации, в результате происшествия травмы получил один человек.

"Пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении... Предварительно – произошло возгорание на площади около 1000 квадратных метров. Присвоен третий номер сложности. Предположительно – пострадал один человек", – сообщил Кобзев в своем телеграм-канале.

По словам представителей ГУ МЧС по региону, пожар случился в 2,5 километра от населенного пункта Верхнемарково. Также поступала информация, что на данный момент случилось факельное горение установки.

На ликвидацию огня направлены автоматические системы пожаротушения, а также задействованы пожарные расчеты из города Усть-Кут.
 

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