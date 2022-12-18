



Сильный пожар на нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области

Пламя охватило Марковское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области. Возгорание распространилось на 1000 "квадратов", поделился губернатор региона Игорь Кобзев.



По предварительной информации, в результате происшествия травмы получил один человек.



"Пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении... Предварительно – произошло возгорание на площади около 1000 квадратных метров. Присвоен третий номер сложности. Предположительно – пострадал один человек", – сообщил Кобзев в своем телеграм-канале.



По словам представителей ГУ МЧС по региону, пожар случился в 2,5 километра от населенного пункта Верхнемарково. Также поступала информация, что на данный момент случилось факельное горение установки.



На ликвидацию огня направлены автоматические системы пожаротушения, а также задействованы пожарные расчеты из города Усть-Кут.

