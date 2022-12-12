



Сильный пожар: идет эвакуация торгового центра в Балашихе

Эвакуация посетителей и персонала торгового центра "Стройпарк" идет в подмосковной Балашихе. По данным экстренных служб, загорелись стройматериалы.



"Происходит загорание стройматериалов в торговом центре "Стройпарк" в микрорайоне Саввино", - приводит сообщение представителя экстренных служб РИА Новости. Пожару присвоен третий номер сложности.



На кадрах, которые появились в сети, видно охваченную огнем часть здания ТЦ. В небо поднимается столб густого дыма. Сведений о пострадавших не поступало.

