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Сильный пожар: идет эвакуация торгового центра в Балашихе
12.12.2022 09:25 Аркадий Бочаровский

Сильный пожар: идет эвакуация торгового центра в Балашихе

Эвакуация посетителей и персонала торгового центра "Стройпарк" идет в подмосковной Балашихе. По данным экстренных служб, загорелись стройматериалы.

"Происходит загорание стройматериалов в торговом центре "Стройпарк" в микрорайоне Саввино", - приводит сообщение представителя экстренных служб РИА Новости. Пожару присвоен третий номер сложности.

На кадрах, которые появились в сети, видно охваченную огнем часть здания ТЦ. В небо поднимается столб густого дыма. Сведений о пострадавших не поступало.
 

 

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