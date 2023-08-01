



Сильные ливни в Пекине: много погибших и пропавших без вести



В Пекине из-за сильных ливней, продолжающихся в последние дни, погибли 11 человек, еще 27 числятся пропавшими без вести. Об этом 1 августа сообщило агентство Xinhua.



Власти города перекрыли более 100 горных дорог и эвакуировали 52 000 человек из их домов. В столице Китая закрыто большинство отелей и общественных мест, а также отменены все спортивные мероприятия.



В понедельник, 31 июля, из-за повышения уровня воды рухнул мост через реку Юндин на юге Пекина.



Глава Китая Си Цзиньпин призвал приложить все усилия, чтобы помочь людям, пострадавшим от наводнений.



Отмечается, что продолжающиеся с субботы, 29 июля, мощные ливни на севере страны вызвал тайфун Доксури. В некоторых регионах максимальное количество осадков в час достигало 100 миллиметров.



В Пекине и соседних районах провинции Хэбэй продолжает действовать красный, самый высокий уровень опасности.



Метеорологи предупреждают, что в конце недели восточного побережья страны достигнет тайфун Ханун.