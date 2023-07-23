



Сильные ливни в Канаде: сотни людей эвакуированы, есть пропавшие без вести

В результате рекордного ливня и вызванных им паводков, в канадской провинции Новая Шотландия были эвакуированы около 750 человек, четверо пропали без вести, сообщает CBC News .



"Четыре человека, среди них двое детей и подросток, были объявлены в розыск в регионе Вест Гантс провинции Новая Шотландия после того, как автомобили, в которых они передвигались, оказались под водой в результате паводка", - сообщают СМИ.



Отмечается, что в некоторых регионах провинции за сутки выпало до 250 мм осадков, а для провинциальной столицы города Галифакс это был сильнейший ливень с 1971 года. Несколько ключевых дорог в городе были закрыты для движения из-за подтопления, как и участок железной дороги поблизости.



Из-за непогоды была отменена церемония закрытия Североамериканских игр коренных народов, проходивших в этом месяце в Галифаксе.



На всей территории Новой Шотландии было объявлено чрезвычайное положение до 5 августа.





