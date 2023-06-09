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Сильные дожди на юго-западе Китая: затоплены дороги
09.06.2023 21:16 Ирина Демьянова

Сильные дожди на юго-западе Китая: затоплены дороги

В пятницу непрекращающиеся ливни обрушились на юго-запад Китая, вызвав наводнения в городах, затопляя дороги и здания, сообщает Reuters.

Летние дожди привели к тому, что в городе Бэйхай в провинции Гуанси высота воды составила 453 миллиметра. По данным китайского метеорологического управления, это был региональный ежедневный рекорд июня. 

По состоянию на утро пятницы в городе Юйлинь дождь продолжался 35 часов, сообщила телекомпания CCTV.

Прогнозируется, что в ближайшие дни на юге Китая продолжится дождь, а на северо-востоке ожидаются внезапные грозы, сообщило бюро погоды.
 

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