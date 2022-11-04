



Сильное землетрясение в Турции: 80 афтершоков, есть разрушения и пострадавшие

В ночь на 4 ноября в западной части Турции произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 4,9 зафиксировали в районе Буджа в Измире в 03:29. После землетрясения произошло 80 афтершоков магнитудой от 1,0 до 2,7. Установлено, что эпицентр землетрясения находился на глубине 14,47 километра.



Турецкие СМИ сообщают, что землетрясением разрушен минарет мечети Селахаттиноглу в районе Кубилай округа Конак. Также после землетрясения в некоторых частях города произошло кратковременное отключение электроэнергии. Кроме того, в оперативную службу "112" поступило сообщение о разрушенных дымовых трубах некоторых зданий.



Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что, по последним данным, погибших нет, однако из-за паники пострадали 64 человека, 7 человек госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.



Министр внутренних дел Сулейман Сойлу сообщил, что образовались трещины в 20 зданиях, но сообщений о жертвах не поступало. Однако, по его данным, 3 человека получили травмы из-за того, что выпрыгнули с балкона. Он подтвердил, что состояние одного человека тяжелое.



Губернатор Измира Явуз Селим Кёшгер, в свою очередь, заявил, что в результате землетрясения в центре Буджи разрушений не было, за исключением повреждения минарета мечети в Конаке. Что касается пострадавших, то травмы получены людьми в результате прыжков с высоты.

