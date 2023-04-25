



Сильное землетрясение на Суматре: власти предупредили о возможности цунами

Во вторник власти Индонезии предупредили о риске цунами на западе Суматры и эвакуировали жителей прибрежных районов на возвышенности после землетрясения магнитудой 7,3 балла и нескольких афтершоков, пишет Reuters.



Землетрясение с эпицентром в море произошло около 3 часов ночи (20:00 по Гринвичу, понедельник) в 170 км к юго-востоку от Телук-Далама, прибрежного города в регионе Южный Ниас на Северной Суматре, на глубине 15 км, сообщила Геологическая служба США. Афтершоки были силой 5,8 балла.



Власти предупредили население о цунами, которое было снято через два часа. Сообщений о пострадавших не поступало. Мареограф на острове Тана Бала у западного побережья Суматры зафиксировал повышение уровня воды на 11 сантиметров после основного землетрясения. Пациенты из деревенской больницы были эвакуированы во двор, поскольку в стенах здания появились трещины.



Индонезия, обширный архипелаг с населением 270 миллионов человек, часто страдает от землетрясений, извержений вулканов и цунами, потому что она находится в так называемом Тихоокеанском огненном кольце сейсмически активной зоне, где встречаются разные плиты земной коры.



В 2009 году Паданг и провинция Западная Суматра пострадали от землетрясения магнитудой 7,6, в результате которого погибло более 1100 человек, многие получили ранения и были нанесены массовые разрушения.



В ноябре землетрясение магнитудой 5,6 унесло жизни не менее 340 человек и повредило более 62 600 домов в некоторых частях Западной Явы.

