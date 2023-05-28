



Сильнейший пожар в районе Маале-Адумим



Вчера вечером на базе Ишай, рядом с Маале-Адумим, вспыхнул сильный пожар. На место происшествия были вызваны пожарные и спасательные команды, которые работают над его тушением.



В попытке остановить распространение огня была активирована процедура регионального ЧП, и пожарные команды со всего региона направляются к месту происшествия. Представитель ЦАХАЛа сообщил, что пострадавших нет, военная техника не повреждена.



Пожарные сообщают о большом пожаре, распространяющемся на базе из-за сильного ветра. Пожарные работают над тем, чтобы сдержать огонь, пока он не добрался до военной и инженерной техники, бронетехники и ангаров для хранения.