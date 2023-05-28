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Сильнейший пожар в районе Маале-Адумим
28.05.2023 07:11 Аркадий Бочаровский

Сильнейший пожар в районе Маале-Адумим


Вчера вечером на базе Ишай, рядом с Маале-Адумим, вспыхнул сильный пожар. На место происшествия были вызваны пожарные и спасательные команды, которые работают над его тушением. 

В попытке остановить распространение огня была активирована процедура регионального ЧП, и пожарные команды со всего региона направляются к месту происшествия. Представитель ЦАХАЛа сообщил, что пострадавших нет, военная техника не повреждена.

Пожарные сообщают о большом пожаре, распространяющемся на базе из-за  сильного ветра. Пожарные работают над тем, чтобы сдержать огонь, пока он не добрался до военной и инженерной техники, бронетехники и ангаров для хранения.

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