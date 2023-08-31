Сильнейший град в Баварии убил аистов, оленей и косуль. Видео
Жестокий шторм прошел 29 августа в Баварии. Многочисленные дикие животные, в том числе аисты и олени, погибли от града размером с теннисный мяч. Об этом сообoает Bild.
Только в районе Бад-Тельц-Вольфратсхаузен было найдено мертвым по меньшей мере 18 оленей и косуль, а также множество уток и кур.
Жертвой града стала даже лошадь, получив очень серьезные травмы.
Государственная ассоциация охраны птиц и природы Баварии сообщила, что около пяти аистов и много других птиц погибли от града размером около восьми сантиметров.
Störche.— Jörg @[email protected] (@Kachelmann) August 29, 2023
Letzte Woche in Bayern.
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