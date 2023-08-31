



Сильнейший град в Баварии убил аистов, оленей и косуль. Видео

Жестокий шторм прошел 29 августа в Баварии. Многочисленные дикие животные, в том числе аисты и олени, погибли от града размером с теннисный мяч. Об этом сообoает Bild.



Только в районе Бад-Тельц-Вольфратсхаузен было найдено мертвым по меньшей мере 18 оленей и косуль, а также множество уток и кур.



Жертвой града стала даже лошадь, получив очень серьезные травмы.



Государственная ассоциация охраны птиц и природы Баварии сообщила, что около пяти аистов и много других птиц погибли от града размером около восьми сантиметров.