Сильнейшие ливни в Саудовской Аравии, потоп в Мекке
Во вторник 22 августа в Саудовской Аравии обрушились штормовые дожди с грозами, которые привели к разрушениям по всей стране. Основной удар стихии пришелся на города Мекка и Джидда, а также ряд других регионов.
В социальных сетях появилось множество драматичных видеороликов, демонстрирующих мощный ветер, который был настолько сильным, что смог сорвать тяжелые пластиковые барьеры. Под угрозой оказались и передвижения паломников, совершающих Умру и находящихся в Большой мечети Мекки.
Видеоролики, свидетельствующие о силе урагана, зафиксировали обрушение столбов электропередач в условиях проливного дождя и бури на дороге Асфан к северо-востоку от Джидды.