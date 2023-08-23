



Сильнейшие ливни в Саудовской Аравии, потоп в Мекке



Во вторник 22 августа в Саудовской Аравии обрушились штормовые дожди с грозами, которые привели к разрушениям по всей стране. Основной удар стихии пришелся на города Мекка и Джидда, а также ряд других регионов.



В социальных сетях появилось множество драматичных видеороликов, демонстрирующих мощный ветер, который был настолько сильным, что смог сорвать тяжелые пластиковые барьеры. Под угрозой оказались и передвижения паломников, совершающих Умру и находящихся в Большой мечети Мекки.



Видеоролики, свидетельствующие о силе урагана, зафиксировали обрушение столбов электропередач в условиях проливного дождя и бури на дороге Асфан к северо-востоку от Джидды.



Massive rain storm in Mecca of Saudi Arabia pic.twitter.com/SGPZap8QcW — Insider Corner (@insidercnews) August 22, 2023

VIDEO: Heavy rain storm in Saudi Arabia brings down a huge billboard missing a car by few foot. pic.twitter.com/sBKT6w5vcS — Insider Corner (@insidercnews) August 22, 2023