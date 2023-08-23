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Сильнейшие ливни в Саудовской Аравии, потоп в Мекке
23.08.2023 12:01 Аркадий Бочаровский

Сильнейшие ливни в Саудовской Аравии, потоп в Мекке


Во вторник 22 августа в Саудовской Аравии обрушились штормовые дожди с грозами, которые привели к разрушениям по всей стране. Основной удар стихии пришелся на города Мекка и Джидда, а также ряд других регионов.

В социальных сетях появилось множество драматичных видеороликов, демонстрирующих мощный ветер, который был настолько сильным, что смог сорвать тяжелые пластиковые барьеры. Под угрозой оказались и передвижения паломников, совершающих Умру и находящихся в Большой мечети Мекки.

Видеоролики, свидетельствующие о силе урагана, зафиксировали обрушение столбов электропередач в условиях проливного дождя и бури на дороге Асфан к северо-востоку от Джидды. 
 

 
 
 
 

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