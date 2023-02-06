



Сильнейшее за столетие землетрясение в Турции причинило масштабные разрушения

Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что более 2300 человек получили ранения в результате одного из крупнейших землетрясений в Турции как минимум за столетие, добавив, что поисково-спасательные работы продолжаются в нескольких крупных городах.

Horrific news of tonight’s earthquake in #Turkey & northern #Syria — the damage looks extensive.



The epicenter region is home to millions of refugees and IDPs, many of whom live in tents & makeshift structures. This is the absolute nightmare scenario for them. And it’s winter. pic.twitter.com/oACzWYtWb2 — Charles Lister (@Charles_Lister) February 6, 2023

По данным агентства США, землетрясение силой 7,8 балла по шкале Рихтера произошло в 04:17 по местному времени, а афтершок силой 6,7 балла произошел через 15 минут.Землетрясение было одним из самых сильных, произошедших в регионе как минимум за столетие.Землетрясение сровняло с землей десятки зданий в крупных городах на юге Турции, а также в соседней Сирии.Наджи Горур, эксперт по землетрясениям Турецкой академии наук, призвал местных властей немедленно проверить плотины региона на наличие трещин, чтобы предотвратить потенциально катастрофические наводнения.Эксперты давно предупреждали, что сильное землетрясение может разрушить Стамбул из-за широкомасштабному строительства без соблюдения мер предосторожности.