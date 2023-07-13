



Сильная жара станет экстремальной. В Израиль пришел "Клеон"



Сегодня, 13 июля, во всех регионах Израиля - значительно жарче чем обычно в это время года. Это связано с приходом волны жара "Клеон".



На протяжении дня произойдет дальнейшее повышение температуры и будет ощущаться сильная тепловая нагрузка, которая через несколько часов станет чрезвычайно сильной. День будет характеризоваться пиковыми температурами - 43 градуса в районе Мертвого моря и Эйлата, 41 - в Тверии и 39 - в Беер-Шеве. В Тель-Авиве процент влажности будет высоким - и, соответственно, жара будет ощущаться сильнее.





Прогнозируемая температура на сегодня: в Иерусалиме до 34 градусов, в Тель-Авиве до 32 градусов, в Кацрине 39 градусов, в Нагарии 32 градуса, в Цфате 33 градуса, в Тверии 41 градус, в Хайфе 30 градусов, в Тайбе 34 градуса, в Ариэле 33 градуса, в Реховоте 34 градуса, в Бейт-Шемеше 35 градусов, в Беэр-Шеве 37 градусов и в Эйлате до 43 градусов.



Прогноз на ближайшие дни: жара может продлиться почти неделю - по крайней мере, до понедельника, а может и дольше. Завтра и в субботу во внутренних районах страны и в горах будет сухая погода, в воскресенье ожидается сильная или экстремальная жара, а в понедельник - аналогично. В глубине страны и в горах процент влажности будет относительно низким, поэтому ощущения будут как при шараве - хотя шарава и не будет. В прибрежной зоне влажность будет высокой, и там будет очень жарко и влажно.



В связи с тепловой нагрузкой компания Керен Каемет Ле Исраэль выпустила предупреждение для населения о недопустимости разведения костров в лесах из-за опасения возникновения пожаров: "В связи с прогнозом метеорологической службы, предсказывающей чрезвычайно сильную жару, начиная с завтрашнего дня и до конца недели и даже после, вводится полный запрет на разведение костров в лесных массивах. Мы призываем население проявить ответственность и осторожность, чтобы не допустить пожаров, угрожающих жизни людей, животных и природному лесу".



Шмуэль Кидер, генеральный директор Ассоциации помощи пожилым людям в Израиле , обратился к израильской общественности: "В Израиле десятки тысяч пожилых людей, находящихся в тяжелом положении, многие из них одиноки, находятся в тяжелом экономическом положении и не имеют средств охлаждения. Поднимите трубку телефона бабушки и дедушки, чтобы узнать, все ли у них в порядке, постучите в дверь престарелого соседа, предложите стакан воды пожилому человеку, сидящему на скамейке. Это не замена роли государства, а проявление гражданской позиции и, прежде всего, человечности".