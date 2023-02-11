



Сила землетрясения в Турции сопоставима взрыву 500 атомных бомб

Сила разрушительного землетрясения в Турции, унесшего жизнь тысяч людей, сопоставима взрыву 500 атомных бомб.



Такое сравнение озвучили турецкие власти.



Уточняется, что сейсмическая активность длилась около двух минут.



Согласно данным, предоставленным утром, 11 февраля, найдены тела уже 20 665 жертв. Ранения получили свыше 80 тысяч человек.



В связи со строительными дефектами в зданиях, которые обрушились из-за мощных подземных толчков, арестованы восемь человек.