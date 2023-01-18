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Сидней: самолет благополучно приземлился после сигнала бедствия
18.01.2023 09:30 Алина Груднева

Сидней: самолет благополучно приземлился после сигнала бедствия

Самолет Boeing BA.N 737-800 авиакомпании Qantas Airways благополучно приземлился в аэропорту Сиднея после того, как подал сигнал бедствия.

Напомним, что из-за этого медики и пожарные были приведены в полную готовность.

Рейс QAN.AX вылетел из Окленда, Новая Зеландия. Он подал сигнал бедствия из-за проблемы с одним из двигателей, который отключился во время полета. 
Это произошло, когда авиалайнер летел над водой, в часе от места назначения в Сиднее.

По словам представителя авиакомпании, перед приземлением сигнал бедствия, указывающий на серьезную и неминуемую опасность, был понижен.

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