



Сидней: самолет благополучно приземлился после сигнала бедствия

Самолет Boeing BA.N 737-800 авиакомпании Qantas Airways благополучно приземлился в аэропорту Сиднея после того, как подал сигнал бедствия.



Напомним, что из-за этого медики и пожарные были приведены в полную готовность.



Рейс QAN.AX вылетел из Окленда, Новая Зеландия. Он подал сигнал бедствия из-за проблемы с одним из двигателей, который отключился во время полета.

Это произошло, когда авиалайнер летел над водой, в часе от места назначения в Сиднее.



По словам представителя авиакомпании, перед приземлением сигнал бедствия, указывающий на серьезную и неминуемую опасность, был понижен.