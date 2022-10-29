Шведское Агентство по охране окружающей среды подверглось кибератаке
Шведское Агентство по охране окружающей среды подверглось мощной кибератаке. В сеть слили информацию о сотрудниках Агентства.
Информация касается большинства из сотрудников Агентства по охране окружающей среды, которых насчитывается около 750 человек.
По словам главы административного отдела Агентства Хокана Свалерид, среди прочего, в интернете появился список имен сотрудников и их номера социального страхования.
Также выяснилось, что большие объемы данных были отправлены из ведомства на сервер в США. Все системы Агентства по охране окружающей среды были срочно отключены службой безопасности, чтобы предотвратить дальнейшее распространение атаки.
Сервера агентства были заблокированы целую неделю, что фактически парализовало его деятельность.