



Швеция: пожизненный срок для подростка, убившего учителей

18-летний школьник Фабиан Седерхольм, убивший двух учителей шведской средней школы в марте этого года, был приговорен к пожизненному заключению.



Как сообщает ВВС, Седерхольм был признан виновным в жестоком нападении с применением ножей и топора. Его мотив остается неясным.



"Это два очень жестоких убийства, жертвы которых сильно страдали и испытывали сильный страх смерти", - заявил судья Йохан Кварт, отметив, что нападения были "безжалостными".



Седерхольм считается первым 18-летним подростком, приговоренным к пожизненному заключению в Швеции.