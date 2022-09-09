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Швеция: пожизненный срок для подростка, убившего учителей
09.09.2022 00:29 Ольга Белозерова

Швеция: пожизненный срок для подростка, убившего учителей

18-летний школьник Фабиан Седерхольм,  убивший двух учителей шведской средней школы в марте этого года, был приговорен к пожизненному заключению.

Как сообщает ВВС, Седерхольм был признан виновным в жестоком нападении с применением ножей и топора. Его мотив остается неясным.

"Это два очень жестоких убийства, жертвы которых сильно страдали и испытывали сильный страх смерти", - заявил судья Йохан Кварт, отметив, что нападения были "безжалостными". 

Седерхольм считается первым 18-летним подростком, приговоренным к пожизненному заключению в Швеции.

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