



Швеция отклонила просьбу РФ участвовать в расследовании утечек на газопроводе

Швеция не допустит Россию к расследованию причин взрывов, которые повредили "Северные потоки" две недели назад, заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в понедельник.



"В Швеции мы соблюдаем тайну следствия. Мы работаем над тем, как именно сформулируем наш ответ", -- приводит слова премьера шведский телеканал SVT.



На прошлой неделе береговая охрана оцепила район утечек газа для проведения расследования, а военно-морской флот направил судно, способное проводить подводные исследования.



Четыре утечки -- две в исключительной экономической зоне Швеции /ИЭЗ/ и две в ИЭЗ Дании -- произошли на небольшом расстоянии друг от друга и практически одновременно, что вызвало подозрения в диверсии.



Анализ сейсмической активности в этом районе также выявил сейсмические сигналы, соответствующие взрывам.



В четверг шведские службы безопасности заявили, что расследование усилило эти подозрения.