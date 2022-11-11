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Швеция обвинила двух мужчин в шпионаже в пользу России
11.11.2022 14:17 Ольга Белозерова

Швеция обвинила двух мужчин в шпионаже в пользу России

Шведская прокуратура в пятницу предъявила обвинения двум братьям в крупном шпионаже в пользу России.

В прокуратуре подчеркнули, что предполагаемое преступление может нанести ущерб безопасности скандинавской страны. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Мужчины 42 и 35 лет находятся под стражей с прошлого года и ранее отрицали все обвинения.

"Подозрение касается очень серьезного преступления, направленного против шведской системы разведки и безопасности. Преступление является серьезным, поскольку оно касается обстоятельств большой важности", - заявили в прокуратуре Швеции. 

 

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