



Схватил стюардессу за шею: пьяный пассажир EasyJet попал в тюрьму

Пассажир EasyJet Колин Смит, который схватил стюардессу за шею после того, как выпил "три четверти бутылки виски", был отправлен в тюрьму.



Как сообщает The Mirror, Смит летел из Манчестера на Мальту со своим напарником. Во время полета стюардесса заметила, что он стоит, хотя горел знак "Пристегнуть ремни".



Стюардесса предупредила его, чтобы он сел обратно, но получила в ответ "пустой взгляд", прежде чем Смит схватил ее за шею. Он снова попытался наброситься, но, пытаясь защитить себя, работница EasyJet оттолкнула его и Смит упал на колени двух сидящих пассажиров.



Смит был арестован в Великобритании, когда через неделю вернулся из отпуска. Он признался, что купил две бутылки виски Famous Grouse в дьюти-фри и выпил три четверти одной бутылки. Он описал себя как пьяного на "9 из 10".



На суде стало известно, что Смит шесть раз был судим, и в последний раз он предстал перед судом в мае 2018 года за нанесение побоев.