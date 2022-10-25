



Штормы, дожди и наводнения: прогноз погоды в Израиле

В ближайшие сутки пройдут дожди, сопровождаемые грозами, будет дуть сильный ветер. Существует опасение наводнений и затоплений. Потепление начнется в четверг.



В ближайшие сутки в Израиле пройдут дожди, сопровождаемые грозами и сильным ветром. Сегодня вечером и ночью, между вторником и средой: дожди, сопровождаемые грозами, пройдут в большинстве районов страны, есть опасение наводнений в на юге и востоке, на севере страны и в горах будут дуть сильные восточные ветры.



Прогнозируемые температуры на сегодня и завтра: Кирьят-Шмона 20-27, Кацрин 18-26, Цфат 23-16, Тверия 21-30, Назарет 18-26, Хайфа 21-29, Тель-Авив 20-25, Иерусалим 17-23, Ашкелон 25-20, Эйн-Геди 31-25, Беер-Шева 25-15, Арад 24-16, Мицпе-Рамон 23-15, Эйлат 22-31.





В среду будет облачно, температура понизится, утром на севере страны и в горах подует сильный восточный ветер, в большинстве районов страны пройдут ливни, сопровождаемые грозами, есть опасение наводнений в южных и восточных потоках, и локальных наводнений в остальных районах, ночью дожди ослабнут и пойдут на убыль.





Четверг: облачно, локальные дожди все еще возможны.



Пятница: облачно, с повышением температуры.



Суббота: облачно, с дальнейшим повышением температуры, и она будет немного выше, чем обычно для этого сезона.



Воскресенье: облачно, без заметных изменений.